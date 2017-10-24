Посол России обвинил Данию в распространении дезинформации по «Северному потоку-2»

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Москва, 24 октября. Посол России в Дании Михаил Ванин считает, что министр обороны Клаус Йорт Фредериксен и другие политики распространяют дезинформацию о российском газопроводе «Северный поток-2».

Такое мнение высказал посол России в интервью Berlingske, заявив, что протест датского правительства и большей части датского парламента против расширения российского газопровода, который проходит вблизи побережья Дании, основывается на неадекватной, ошибочной и даже лживой информации.

Ванин прямо обвиняет министра обороны Клауса Фредериксена во лжи насчет больших российских военных маневров, прошедших в прошлом месяце.

«Датский министр обороны снова и снова преподносит как факт то, что Россия вразрез с международными договоренностями не пригласила на учения наблюдателей из других стран. Но это неправда, приглашали в том числе и Данию. За учениями наблюдал военный атташе Дании в Москве», — сказал посол Ванин газете Berlingske.

По словам посла, это не единственный факт лжи со стороны датских властей. Все это создает искаженную картину ситуации с газопроводом «Северный поток-2» в глазах датских граждан, которая, по мнению посла, «направлена на поддержание легенды о том, что Россия агрессивна и опасна, а газ — ее оружие».

Михаил Ванин также открыто назвал Данию и ряд других стран «антироссийскими»:

«В контексте этого вопроса Дания оказывается в одной компании с четырьмя другими странами: Польшей и тремя странами Балтии, в то время как прочие страны ЕС настроены не так истерически и не так антироссийски».

Напомним, ранее Польша поддержала строительство «Южного газового коридора» (ЮГК), который позволит Юго-Восточной Европе отказаться от российского газа в пользу азербайджанского.