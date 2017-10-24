Полиция штурмом взяла заблокированное радикалами здание суда в Киеве

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Киев, 24 октября. Националисты и полицейские применили слезоточивый газ во время ночных беспорядков в суде Киева.

Как говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева, сторонники руководителя «Организации украинских националистов»* Николая Коханивского, которые отказались покидать зал заседаний после оглашения приговора, применили взрывпакеты и слезоточивый газ. В ответ на эти действия правоохранители пошли на штурм помещения, выключив свет и забрасывая в помещение гранаты со слезоточивым газом.

Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества». Полицейские задержали около 30 человек, причастных к беспорядками.

Напомним, как сообщалось ранее, активисты забаррикадировали зал заседаний в Святошинском районном суде, взяв Коханивского в окружение, чтобы не допустить его возвращения в изолятор временного содержания.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.