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Украина
Полиция штурмом взяла заблокированное радикалами здание суда в Киеве
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    Полиция штурмом взяла заблокированное радикалами здание суда в Киеве

    11:07  24 Октября 2017
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    Полиция штурмом взяла заблокированное радикалами здание суда в Киеве

    Киев, 24 октября. Националисты и полицейские применили слезоточивый газ во время ночных беспорядков в суде Киева. 

    Как говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева, сторонники руководителя «Организации украинских националистов»* Николая Коханивского, которые отказались покидать зал заседаний после оглашения приговора, применили взрывпакеты и слезоточивый газ. В ответ на эти действия правоохранители пошли на штурм помещения, выключив свет и забрасывая в помещение гранаты со слезоточивым газом.

    Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества». Полицейские задержали около 30 человек, причастных к беспорядками. 

    Напомним, как сообщалось ранее, активисты забаррикадировали зал заседаний в Святошинском районном суде, взяв Коханивского в окружение, чтобы не допустить его возвращения в изолятор временного содержания.

    *Экстремистская организация, запрещенная в России.

    Автор: Тимур Румянцев
    #киев #украина
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