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Общество
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Политика
Курды заявили, что иракские ополченцы атаковали пешмерга на границе с Сирией
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    Курды заявили, что иракские ополченцы атаковали пешмерга на границе с Сирией

    10:54  24 Октября 2017
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    Курды заявили, что иракские ополченцы атаковали пешмерга на границе с Сирией

    Эрбиль, 24 октября. Представители Иракского Курдистана заявили о том, что иракские ополченцы атаковали отряды пешмерга утром во вторник. Инцидент произошел неподалеку от границы Ирака и Сирии, сообщил советник курдского президент Хемин Хаврами.

    «Этим утром в Махмудии близ Рабиа, отряды народного ополчения Ирака [«Хашд аш-Шааби»] атаковали силы пешмерга. Пешмерга отразила эту атаку и отбросила ополчение обратно в Рабиа, уничтожив два бронетранспортера и один джим Humvee», — старший  советник курдского президента в Twitter.

    Курды заявили, что иракские ополченцы атаковали пешмерга на границе с Сирией 

    Ранее иракские военные без боя заняли город Киркук, который находился под управлением курдской автономии. Иракцы также заняли Синджар и плотину близ Мосула. 

    Совет безопасности Курдистана ранее заявлял, что армия Ирака продолжает размещать танки и артиллерию в регионе.

    Курды заявили, что иракские ополченцы атаковали пешмерга на границе с Сирией

    Автор: Валентин Меликов
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