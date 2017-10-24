Курды заявили, что иракские ополченцы атаковали пешмерга на границе с Сирией 

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Эрбиль, 24 октября. Представители Иракского Курдистана заявили о том, что иракские ополченцы атаковали отряды пешмерга утром во вторник. Инцидент произошел неподалеку от границы Ирака и Сирии, сообщил советник курдского президент Хемин Хаврами.

«Этим утром в Махмудии близ Рабиа, отряды народного ополчения Ирака [«Хашд аш-Шааби»] атаковали силы пешмерга. Пешмерга отразила эту атаку и отбросила ополчение обратно в Рабиа, уничтожив два бронетранспортера и один джим Humvee», — старший советник курдского президента в Twitter.

This morning in Mahmudia near Rabiaa, PMF attacked peshemrge forces. Peshemrge repelled the attack and pushed PMF back in to Rabiaa. Peshemrge destroyed PMF's2 Armored personal careers & 1 Hamvee. — Hemin Hawrami (@heminhawrami) October 24, 2017

Ранее иракские военные без боя заняли город Киркук, который находился под управлением курдской автономии. Иракцы также заняли Синджар и плотину близ Мосула.

Совет безопасности Курдистана ранее заявлял, что армия Ирака продолжает размещать танки и артиллерию в регионе.