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Десятилетний ребенок разбился, выпав из окна в Королеве
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    Десятилетний ребенок разбился, выпав из окна в Королеве

    10:44  24 Октября 2017  /обновлено: 10:46  24 Октября 2017
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    Десятилетний ребенок разбился, выпав из окна в Королеве

    Москва, 24 октября. В Подмосковье десятилетний мальчик выпал из окна девятого этажа. Ребенок разбился.

    Трагедия случилась в понедельник вечером на Пионерской улице в Королеве, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». От полученных травм мальчик умер на месте. Сейчас устанавливаются обстоятельства смерти ребенка.

    «По данному факту следственным отделом по городу Королев ГСУ СК России по Московской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки», – сообщила РИАМО старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Московской области Елена Фокина.

    Процессуальное решение будет принято по итогам проверки.

    Напомним, в феврале этого года десятилетний ребенок разбился при падении из окна 13 этажа в Петербурге. Тогда следствие установило, что смерть произошла по неосторожности. 

    Автор: Татьяна Барашкова
    #ребенок #окно #крролев
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