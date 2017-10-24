Западная коалиция не признает убийства 14 жителей Дейр эз-Зора ВВС США

В Избранное

Вашингтон, 24 октября. Командование международной коалиции во главе с США заявило, что американские летчики не наносили удара по жилым кварталам города Дейр эз-Зор.

Представитель западной коалиции Райан Диллон заявил, что обвинения в нанесении ракетно-бомбового удара по мирным жителям населенного пункта Дейр эз-Зор в Сирии являются ложными, он подчеркнул, что ВВС США вообще не наносили ударов в данном городе в сентябре и октябре текущего года.

Ранее западные СМИ со ссылкой на сирийское телевидение сообщили, что в результате налета ВВС США в Дейр эз-Зоре погибло 14 мирных жителей, 32 человека получили серьезные ранения. Неоднократно отмечались факты гибели гражданских лиц в результате американских авиаударов в городе Ракка. Силы коалиции действуют на территории Сирии без разрешения официального Дамаска.