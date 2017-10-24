Ирак: в Киркуке в ходе столкновений убито 400 мирных жителей

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Эрбиль, 24 октября. Курды заявили, что в ходе нападения иракских войск на провинцию Киркук погибло не менее 400 человек.

Глава высшего комитета регионального правительства Иракского Курдистана по оценке и реагированию на международные сообщения Диндар Зебари заявил, что ирано-иракские военнослужащие во время нападения на провинцию Киркук убили свыше 400 гражданских лиц, еще 200 человек считаются пропавшими без вести.

Чиновник подчеркнул, что ответственность за гибель мирных жителей лежит на шиитском ополчении «Хашд аш-Шааби», которое с 2016 года официально входит в состав армии Ирака. Расследовать данные преступления на настоящий момент невозможно, отметил Зебари, так как ополченцы препятствуют прибытию в Киркук представителей международных организаций.