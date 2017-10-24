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Общество
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Экономика
Siemens просит приостановить рассмотрение дела по иску из-за крымских турбин к Ростеху
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    Siemens просит приостановить рассмотрение дела по иску из-за крымских турбин к Ростеху

    10:45  24 Октября 2017
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    Siemens просит приостановить рассмотрение дела по иску из-за крымских турбин к Ростеху

    Москва, 24 октября. Немецкая компания Siemens подала прошение о приостановлении дела по первому иску к структурам Ростеха по крымским турбинам. Об этом во вторник сообщил представитель российской дочерней компании Siemens — ООО «Сименс технологии газовых турбин» в арбитражном суде Москвы.

    По словам представителя «дочки» немецкой компании, Siemens подал в суд прошение о приостановлении дела, передает РИА Новости.

    «Судебный акт, который будет принят в нашем деле будет иметь обязательную силу для суда в том деле», — отметил собеседник.

    Siemens просит приостановить рассмотрение дела по иску из-за крымских турбин к Ростеху

    Напомним, во вторник арбитражный суд столицы рассматривает иск СТГТ, в котором производитель просит признать нелегальным свой договор поставки турбин от 10 марта 2015 года. 

    Автор: Дана Балан
    #суд #иск #крым #ростех #siemens #турбины
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