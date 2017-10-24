Siemens просит приостановить рассмотрение дела по иску из-за крымских турбин к Ростеху

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Москва, 24 октября. Немецкая компания Siemens подала прошение о приостановлении дела по первому иску к структурам Ростеха по крымским турбинам. Об этом во вторник сообщил представитель российской дочерней компании Siemens — ООО «Сименс технологии газовых турбин» в арбитражном суде Москвы.

По словам представителя «дочки» немецкой компании, Siemens подал в суд прошение о приостановлении дела, передает РИА Новости.

«Судебный акт, который будет принят в нашем деле будет иметь обязательную силу для суда в том деле», — отметил собеседник.

Напомним, во вторник арбитражный суд столицы рассматривает иск СТГТ, в котором производитель просит признать нелегальным свой договор поставки турбин от 10 марта 2015 года.