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Электричка протаранила иномарку на переезде в Кузбассе, есть жертвы
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    Электричка протаранила иномарку на переезде в Кузбассе, есть жертвы

    10:50  24 Октября 2017
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    Электричка протаранила иномарку на переезде в Кузбассе, есть жертвы

    Кемерово, 24 октября. Электричка протаранила кроссовер на переезде в Новокузнецком районе Кемеровской области. Пресс-служба Главного управления МВД по Кемеровской области сообщает, что в результате ДТП погиб пассажир автомобиля.

    По предварительной информации, ЧП случилось 23 октября на железнодорожном переезде автодороги «Подъезд к деревне Есаулка». Так, мужчина за рулем Hyundai Terracan выехал на пути перед приближающимся электропоездом. Подвижной состав столкнулся с кроссовером. От сильного удара 71-летний пассажир получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте. Водителя госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

    В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

    Как сообщало агентство URA.RU, ранее в Прикамье подростка, переходившего железнодорожные пути перед приближающимся составом, сбил поезд.

    Автор: Тимур Румянцев
    #кузбасс #электричка #кемеровская область
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