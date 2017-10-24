Электричка протаранила иномарку на переезде в Кузбассе, есть жертвы

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Кемерово, 24 октября. Электричка протаранила кроссовер на переезде в Новокузнецком районе Кемеровской области. Пресс-служба Главного управления МВД по Кемеровской области сообщает, что в результате ДТП погиб пассажир автомобиля.

По предварительной информации, ЧП случилось 23 октября на железнодорожном переезде автодороги «Подъезд к деревне Есаулка». Так, мужчина за рулем Hyundai Terracan выехал на пути перед приближающимся электропоездом. Подвижной состав столкнулся с кроссовером. От сильного удара 71-летний пассажир получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте. Водителя госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Как сообщало агентство URA.RU, ранее в Прикамье подростка, переходившего железнодорожные пути перед приближающимся составом, сбил поезд.