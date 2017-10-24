Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Банкротство «ВИМ-Авиа» не будет запущено до особого решения Минтранса
Россия
Банкротство «ВИМ-Авиа» не будет запущено до особого решения Минтранса
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Банкротство «ВИМ-Авиа» не будет запущено до особого решения Минтранса

    10:27  24 Октября 2017
    34

    Банкротство «ВИМ-Авиа» не будет запущено до особого решения Минтранса

    Москва, 24 октября. Как сообщил источник в следствии, иск о банкротстве «ВИМ-Авиа» был отозван специально — до тех пор, пока не будет принято решение в министерстве транспорта России. По словам источника ФАН, если будет принято решение, что компанию невозможно спасти, то иск будет подан вновь.

    Пока же дело о преднамеренном банкротстве авиакомпании находится в Приволжском следственном управлении на транспорте, тогда как уголовное дело по мошенничеству уже передано в главное управление по расследованию особо важных дел СК России по поручению Бастрыкина. После объединения уголовных дел возможен розыск владельцев авиакомпании Рашида и Светланы Мурсекаевых по линии Интерпола.

    Напомним, следствие подозревает руководство авиакомпании в преднамеренном банкротстве и выводе активов заграницу. Генеральный директор и главный бухгалтер задержаны, им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Владельцы «ВИМ-авиа» скрылись.

    Банкротство «ВИМ-Авиа» не будет запущено до особого решения Минтранса

    Автор: Валентин Меликов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Новейшие образцы оружия НАТО найдены на захваченном армией Сирии складе ИГ

        Новейшие образцы оружия НАТО найдены на захваченном армией Сирии складе ИГ

        9:04   24 Октября 2017
        598
        США вернули России архив консульства в Сан-Франциско с нарушением процедуры

        США вернули России архив консульства в Сан-Франциско с нарушением процедуры

        8:47   24 Октября 2017
        1191
        Заявления главы Афганистана о «поддержке» талибов Москвой неприемлемы – МИД РФ

        Заявления главы Афганистана о «поддержке» талибов Москвой неприемлемы – МИД РФ

        21:52   23 Октября 2017
        338
        СК РФ раскрыл подробности нападения на журналистку Фельгенгауэр

        СК РФ раскрыл подробности нападения на журналистку Фельгенгауэр

        19:33   23 Октября 2017
        525