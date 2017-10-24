Банкротство «ВИМ-Авиа» не будет запущено до особого решения Минтранса

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Москва, 24 октября. Как сообщил источник в следствии, иск о банкротстве «ВИМ-Авиа» был отозван специально — до тех пор, пока не будет принято решение в министерстве транспорта России. По словам источника ФАН, если будет принято решение, что компанию невозможно спасти, то иск будет подан вновь.

Пока же дело о преднамеренном банкротстве авиакомпании находится в Приволжском следственном управлении на транспорте, тогда как уголовное дело по мошенничеству уже передано в главное управление по расследованию особо важных дел СК России по поручению Бастрыкина. После объединения уголовных дел возможен розыск владельцев авиакомпании Рашида и Светланы Мурсекаевых по линии Интерпола.

Напомним, следствие подозревает руководство авиакомпании в преднамеренном банкротстве и выводе активов заграницу. Генеральный директор и главный бухгалтер задержаны, им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Владельцы «ВИМ-авиа» скрылись.