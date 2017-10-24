Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Ирак: в Киркуке в ходе столкновений убито 400 мирных жителей
Общество
СК ходатайствует об аресте напавшего на журналистку «Эха Москвы»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    СК ходатайствует об аресте напавшего на журналистку «Эха Москвы»

    10:17  24 Октября 2017
    35

    СК ходатайствует об аресте напавшего на журналистку «Эха Москвы»

    Москва, 24 октября. Следствие добивается ареста мужчины, напавшего на заместителя главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, сообщает московский СК.

    По словам старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлии Ивановой, «следствие ходатайствует об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу».

    Как сообщалось ранее, в понедельник в редакцию радиостанции «Эха Москвы» ворвался 48-летний мужчина и полоснул Фельгенгауэр ножом в шею. Злоумышленник был арестован на месте. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

    В настоящий момент дело передано в управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по городу Москве. По месту жительства обвиняемого уже был проведен обыск. Расследование продолжается.

    После случившегося Татьяна Фельгенгауэр была госпитализирована, ей провели операцию. В настоящий момент жизни журналистки ничего не угрожает.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #покушение #эхо москвы #татьяна фельгенгауэр
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Новейшие образцы оружия НАТО найдены на захваченном армией Сирии складе ИГ

        Новейшие образцы оружия НАТО найдены на захваченном армией Сирии складе ИГ

        9:04   24 Октября 2017
        609
        США вернули России архив консульства в Сан-Франциско с нарушением процедуры

        США вернули России архив консульства в Сан-Франциско с нарушением процедуры

        8:47   24 Октября 2017
        1219
        Заявления главы Афганистана о «поддержке» талибов Москвой неприемлемы – МИД РФ

        Заявления главы Афганистана о «поддержке» талибов Москвой неприемлемы – МИД РФ

        21:52   23 Октября 2017
        340
        СК РФ раскрыл подробности нападения на журналистку Фельгенгауэр

        СК РФ раскрыл подробности нападения на журналистку Фельгенгауэр

        19:33   23 Октября 2017
        525