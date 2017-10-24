СК ходатайствует об аресте напавшего на журналистку «Эха Москвы»

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Москва, 24 октября. Следствие добивается ареста мужчины, напавшего на заместителя главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, сообщает московский СК.

По словам старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлии Ивановой, «следствие ходатайствует об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу».

Как сообщалось ранее, в понедельник в редакцию радиостанции «Эха Москвы» ворвался 48-летний мужчина и полоснул Фельгенгауэр ножом в шею. Злоумышленник был арестован на месте. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

В настоящий момент дело передано в управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по городу Москве. По месту жительства обвиняемого уже был проведен обыск. Расследование продолжается.

После случившегося Татьяна Фельгенгауэр была госпитализирована, ей провели операцию. В настоящий момент жизни журналистки ничего не угрожает.