Российские вертолеты захватят «задний двор США»: Леонков о поставках техники в Мексику

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Россия может организовать в Мексике производство вертолетов. Об этом заявил сегодня министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Он подчеркнул, что мексиканские власти и представители индустрии уже уведомили его о своей готовности к сотрудничеству. Россия также готова расширить поставки вертолетов для нужд мексиканских военных и для гражданского сектора. Создав производство в Мексике, резюмировал Мантуров, Россия планирует в дальнейшем выйти на рынки Латинской Америки.

Мексика — окно в Латинскую Америку

Для экспертного сообщества сообщение Мантурова о том, что Мексика желает расширить линию закупок российских вертолетов или даже наладить у себя российское производство, не стало неожиданностью, отмечает военный аналитик, один из руководителей журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Сигналы на этот счет приходили еще в прошлом году. Те вертолеты, которые мы уже поставили в Мексику, в основном использовались там для нужд внутренних сил поддержания порядка. По отзывам эксплуатантов, наша техника, как всегда, показала себя с лучшей стороны. Россия также подавала сигналы к тому, что готова нарастить поставки военных и гражданских вертолетов в страны Латинской Америки. В Мексике уже существует сервисный центр по обслуживанию наших вертолетов, и он должен работать в полную силу», — пояснил Леонков Федеральному агентству новостей.

Россия уже имеет опыт производства военной техники за рубежом, продолжает Леонков. Российский военный завод действует в Индии, в Иордании российские специалисты организовали производство гранатометов. Весь этот опыт может быть использован в Мексике и для последующего завоевания латиноамериканских рынков.

Можно предположить, что после того, как с мексиканской стороной будут достигнуты твердые договоренности на этот счет, производство российских военных вертолетов по ту сторону Атлантики будет налажено в течение двух — пяти лет. Вслед затем будет обустроено производство гражданских моделей.

На «заднем дворе США»

Естественным образом, США станут главным конкурентом России на латиноамериканском рынке.

«Традиционно США считают все страны Латинской Америки своим «задним двором», где они властвуют безоговорочно, определяя финансовую, техническую и другую политику. Посмотрите, что начало твориться в Аргентине и Бразилии после того, как эти страны стали разворачиваться к нам, а Аргентина, вслед за Бразилией, даже захотела вступить в БРИКС. Посмотрите на Венесуэлу. США ревностно следят за тем, что происходит в Латинской Америке, и всеми легальными и нелегальными способами попытаются не пустить туда нас», — отмечает Алексей Леонков.

Давление со стороны США будет огромным, тем не менее у наших военных и гражданских вертолетов все еще есть вполне реальные перспективы завоевать латиноамериканский рынок.

«Здесь сыграла свою роль политика нового хозяина Белого дома Дональда Трампа. Он, как известно, вознамерился строить стену на границе США с Мексикой. Тем самым он начал разрушать существующие экономические и политические связи с этой страной — в том числе и по линии промышленного и военного лоббизма», — заявляет Леонков.

Цена и качество

Поставщики американской техники сейчас теряют ранее имевшиеся у них рычаги влияния на своих мексиканских покупателей. Это, в свою очередь, выдвигает на передний план другой немаловажный фактор — само по себе американская вертолетная техника не особо конкурентоспособна. По чисто техническим характеристикам ей нечего противопоставить российской.