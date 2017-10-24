Тиллерсон прибыл в Ирак с визитом

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Багдад, 24 октября. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон встретился в Багдаде с премьер-министром Ирака Хайдером аль-Абади.

В ходе встречи с премьер-министром аль-Абади Тиллерсон призвал Ирак и Курдистан разрешить свои разногласия за столом переговоров, сообщает министерство иностранных дел США.

Госсекретарь США отметил обеспокоенность Вашингтона недавними разногласиями, возникшими между федеральным правительством Ирака и региональным правительством Курдистана. Тиллерсон подчеркнул, что у США есть друзья, как в Багдаде, так и в Эрбиле и призвал их начать диалог.

Ранее сообщалось, что курды провели референдум о независимости, и свыше 90 процентов населения проголосовало за отделение от Ирака, однако США не поддержали данного решения своих курдских партнеров.