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Тиллерсон прибыл в Ирак с визитом
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    Тиллерсон прибыл в Ирак с визитом

    10:11  24 Октября 2017
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    Тиллерсон прибыл в Ирак с визитом

    Багдад, 24 октября. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон встретился в Багдаде с премьер-министром Ирака Хайдером аль-Абади.

    В ходе встречи с премьер-министром аль-Абади Тиллерсон призвал Ирак и Курдистан разрешить свои разногласия за столом переговоров, сообщает министерство иностранных дел США.

    Госсекретарь США отметил обеспокоенность Вашингтона недавними разногласиями, возникшими между федеральным правительством Ирака и региональным правительством Курдистана. Тиллерсон подчеркнул, что у США есть друзья, как в Багдаде, так и в Эрбиле и призвал их начать диалог.

    Ранее сообщалось, что курды провели референдум о независимости, и свыше 90 процентов населения проголосовало за отделение от Ирака, однако США не поддержали данного решения своих курдских партнеров.

    Тиллерсон прибыл в Ирак с визитом

    Автор: Алексей Громов
    #сша #курды #ирак #хайдер аль-абади #рекс тиллерсон
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