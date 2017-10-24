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Украина
Украинский политолог рассказал о попытках Европы «обменять» Донбасс на Крым
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    Украинский политолог рассказал о попытках Европы «обменять» Донбасс на Крым

    17:15  24 Октября 2017
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    Украинский эксперт рассказал, как Европа толкает Киев признать Крым российским

    Киев, 24 октября. Украинские олигархи давно «продали» Крым, когда вывели активы с полуострова, а Киев по-прежнему не хочет сказать своим гражданам правду, что Крым потерян, считает украинский философ и политолог Сергей Дацюк.

    По его словам, украинский президент Петр Порошенко не сказал жителям Украины, что элита «продала» Крым, поскольку вывела свои активы с полуострова. Однако крымская карта по-прежнему разыгрывается киевским руководством, заявил украинской политический эксперт Сергей Дацюк в эфире «Черноморской ТРК».

    «Первое вранье относительно Крыма — «мы Крым не продаем». А потом тихонько все олигархи все свои вопросы по своим активам с Россией порешали. Мы об этом знали? Нет. Мы это отследили? Нет. Прямо вышел президент и сказал? Нет, тоже не сказал», — прокомментировал Дацюк. 

    Украинский эксперт рассказал, как Европа толкает Киев признать Крым российским

    По словам эксперта, в странах Евросоюза поднимается тема «обмена» Крыма на Донбасс. Дацюк отмечает, что европейские чиновники толкают Киев на этот шаг. 

    «Сейчас за границей, в Европе, задается вопрос, что «ну, вы еще немного поупираетесь и, в конце концов, отдадите Крым за Донбасс. То есть Россия уйдет из Донбасса, а вы забудете про Крым». И нас к этому варианту постоянно толкают», — пояснил он. 

    Украинский философ считает, что если не будет новых предложений и урегулирование ситуации в Донбассе будет происходить на переговорной площадке Минска, то в итоге так и произойдет.

    Украинский эксперт рассказал, как Европа толкает Киев признать Крым российским

    Напомним, что на Украине в 2014 году произошел государственный переворот. Республики Донбасса не признали новую власть легитимной. Киев инициировал силовую операцию на востоке Украины в апреле того же года. В Крыму в марте был проведен народный референдум, по результатам которого полуостров вошел в состав России.

    Глава государства РФ Владимир Путин заявил, что вопрос о статусе Крыма закрыт окончательно. Президент Чехии Милош Земан неоднократно заявлял, что вопрос с присоединением Крыма к РФ является свершившимся фактом.

    Автор: Ирина Селезнева
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