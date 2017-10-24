Ходорковский выступил против бойкота выборов-2018 и предложил три стратегии

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Москва, 24 октября. Михаил Ходорковский заявил о неэффективности бойкота президентских выборов в 2018 году и опубликовал заявление о тактике оппозиции.

По его мнению, итог выборов якобы будут зависеть не от голосования, а от административного ресурса, который обеспечивает власти «всенародное одобрение». Ходорковский отметил необходимость использовать «политизацию» общества и предложил три стратегии: добиваться регистрации оппозиционных кандидатов для участия в выборах, голосовать против всех или за любого «приемлемого» кандидата, а также обсуждать ключевые вопросы будущего России, выдвинутые альтернативными кандидатами.

Напомним, после выхода на свободу в декабре 2013 года Ходорковский не собирался заниматься политикой и хотел сконцентрироваться на общественной и правозащитной деятельности. Однако в 2014 году на Майдане он критиковал российские власти и называл украинских националистов «прекрасными людьми, отстоявшими свою свободу». В сентябре того же года Ходорковский заявил о намерении провести конституционную реформу в России.

