Сегодня в Сети: «Матильду» разругали, в Киеве бушуют радикалы, падение британской певицы стало мемом
Сегодня в Интернете, 24 октября. В Киеве радикалы ОУН разгромили зал суда, пытаясь отбить своего товарища. Британская певица с пышными формами провалилась в люк на сцене во время объявления победителей премии «Би-би-си» и моментально превратилась в мем. «Матильда» опрокинутым лицом бежит к пруду — в Петербурге состоялись пресс-показ и премьера скандального фильма, зрители в восторг не пришли.
Украинские радикалы разгромили зал суда в Киеве
Группа украинских националистов вечером в понедельник забаррикадировалась в зале заседания районного суда Киева, где рассматривался вопрос об избрании меры пресечения лидеру «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещена в РФ — прим.) Николаю Коханивскому.
Ранее Коханивский был задержан в Киеве по подозрению в применении оружия во время конфликта с активистом запрещенной в РФ организации «Правый сектор»1. Суд перенес заседание на 24 октября, но сторонники Коханивского, решив, что его должны немедленно освободить, отказались покидать зал суда до освобождения своего лидера.
Дело кончилось штурмом здания силами полиции с применением светошумовых гранат и слезоточивого газа. Радикалы отбивались мебелью и другими поручными средствами. Больше всего пострадал зал заседаний. В стычке принял участие скандальный депутат Рады Игорь Мосийчук. (Подробнее — в материале Федерального агентства новостей).
«Матильда» опрокинутым лицом бежит к пруду
В Петербурге без серьезных происшествий прошла премьера фильма Алексея Учителя «Матильда», собрав на второй сцене Мариинского театра представителей бомонда. Перед премьерой состоялся пресс-показ картины для прессы.
Фильм, как известно, рассказывает о юношеском увлечении будущего последнего русского императора Николая II балериной Матильдой Кшесинской. Задолго до выхода в прокат картина вызвала широкий общественный резонанс, в первую очередь из-за противодействия показу экс-прокурора Крыма депутата Госдумы Натальи Поклонской, которая написала более сорока обращений в генеральную прокуратуру с требованием отобрать у «Матильды» прокатное удостоверение.
«Очень жаль, что единственное, что смогла сделать Генеральная прокуратура РФ по фильму «Матильда», — это посчитать количество моих запросов», — ранее сетовала по этому поводу Наталья Поклонская.
Впрочем, сам фильм, как написали многие пользователи соцсетей, оказался, мягко говоря, не шедевром, а, скорее, развесистой клюквой» из «раньшей» жизни.
««Матильда», как и ожидалось, оказалась тотальным дерьмом», — «оценил» картину журналист Валерий Нечай.
«Матильда опрокинутым лицом бежит пруду» — бессмысленность этой фразы полностью отражает бессмысленность шума вокруг фильма «Матильда». Вот ведь права была Поклонская! Никакого отношения к реальной истории этот фильм не имеет, разве что имена главных действующих лиц (да и то не всех) совпадают с главными персонажами российской истории конца 19 века», — делает большой и нелицеприятный разбор картины журналист Наталья Шкуренок.
«О, как плюется и матерится народ, расползающийся с «Матильды». Вся лента в проклятиях», — умиляется один из пользователей.
Упала и превратилась в мем
Британская телеведущая и певица Джемма Коллинз с эффектными формами случайно провалилась в люк на сцене прямо во время объявления победителей BBC Radio 1 Teen Awards.
Видео инцидента широко разошлось по Интернету, а падение незадачливой ведущей в самый неподходящий момент немедленно превратилось в мем о различных жизненных неудачах.
Вот пример такого мема:
«Я: «Я не поверю его лжи снова». Он: «Я изменился». Я: [падает]».
Сама Коллинз не получила серьезных травм, отнеслась к происшествию с юмором, сравнив себя с Мадонной, с которой как-то тоже произошел подобный казус. Тем не менее, Коллинз намерена подать в суд на «Би-би-си».
1 Организация запрещена на территории РФ.