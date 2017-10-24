Сегодня в Сети: «Матильду» разругали, в Киеве бушуют радикалы, падение британской певицы стало мемом

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Сегодня в Интернете, 24 октября. В Киеве радикалы ОУН разгромили зал суда, пытаясь отбить своего товарища. Британская певица с пышными формами провалилась в люк на сцене во время объявления победителей премии «Би-би-си» и моментально превратилась в мем. «Матильда» опрокинутым лицом бежит к пруду — в Петербурге состоялись пресс-показ и премьера скандального фильма, зрители в восторг не пришли.

Украинские радикалы разгромили зал суда в Киеве

Группа украинских националистов вечером в понедельник забаррикадировалась в зале заседания районного суда Киева, где рассматривался вопрос об избрании меры пресечения лидеру «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещена в РФ — прим.) Николаю Коханивскому.

Ранее Коханивский был задержан в Киеве по подозрению в применении оружия во время конфликта с активистом запрещенной в РФ организации «Правый сектор»1. Суд перенес заседание на 24 октября, но сторонники Коханивского, решив, что его должны немедленно освободить, отказались покидать зал суда до освобождения своего лидера.

Дело кончилось штурмом здания силами полиции с применением светошумовых гранат и слезоточивого газа. Радикалы отбивались мебелью и другими поручными средствами. Больше всего пострадал зал заседаний. В стычке принял участие скандальный депутат Рады Игорь Мосийчук. (Подробнее — в материале Федерального агентства новостей).

В Киеве радикальные националисты разгромили зал суда и остались в нем ночевать https://t.co/JNB8G5itF4 #киев #суд с помощью @onlinekpru — Anatólio (@anatoliyrozdym1) October 24, 2017

«Матильда» опрокинутым лицом бежит к пруду

В Петербурге без серьезных происшествий прошла премьера фильма Алексея Учителя «Матильда», собрав на второй сцене Мариинского театра представителей бомонда. Перед премьерой состоялся пресс-показ картины для прессы.

Фильм, как известно, рассказывает о юношеском увлечении будущего последнего русского императора Николая II балериной Матильдой Кшесинской. Задолго до выхода в прокат картина вызвала широкий общественный резонанс, в первую очередь из-за противодействия показу экс-прокурора Крыма депутата Госдумы Натальи Поклонской, которая написала более сорока обращений в генеральную прокуратуру с требованием отобрать у «Матильды» прокатное удостоверение.

«Очень жаль, что единственное, что смогла сделать Генеральная прокуратура РФ по фильму «Матильда», — это посчитать количество моих запросов», — ранее сетовала по этому поводу Наталья Поклонская.

Очень жаль, что единственное, что смогла сделать Генеральная прокуратура РФ по фильму "Матильда" - это посчитать количество моих запросов. — Наталья Поклонская (@PoklonskayaNV) October 18, 2017

Впрочем, сам фильм, как написали многие пользователи соцсетей, оказался, мягко говоря, не шедевром, а, скорее, развесистой клюквой» из «раньшей» жизни.

‪««Матильда», как и ожидалось, оказалась тотальным дерьмом», — «оценил» картину журналист Валерий Нечай.

«Матильда опрокинутым лицом бежит пруду» — бессмысленность этой фразы полностью отражает бессмысленность шума вокруг фильма «Матильда». Вот ведь права была Поклонская! Никакого отношения к реальной истории этот фильм не имеет, разве что имена главных действующих лиц (да и то не всех) совпадают с главными персонажами российской истории конца 19 века», — делает большой и нелицеприятный разбор картины журналист Наталья Шкуренок.

«О, как плюется и матерится народ, расползающийся с «Матильды». Вся лента в проклятиях», — умиляется один из пользователей.

Упала и превратилась в мем

Британская телеведущая и певица Джемма Коллинз с эффектными формами случайно провалилась в люк на сцене прямо во время объявления победителей BBC Radio 1 Teen Awards.

Звезда Джемма Коллинз рухнула в яму на сцене во время церемонии BBC Radio 1's Teen Awards https://t.co/oERWalApnF pic.twitter.com/4HiDRC8h6Q — Andrey (@And_Kiev_And) October 23, 2017

OI GUYS GEMMA COLLINS JUST FELL OFF STAGE IM SCREAMING pic.twitter.com/uMFYjBocCM — spoogay chez ???? (@IDGAFDlNAH) October 22, 2017

Видео инцидента широко разошлось по Интернету, а падение незадачливой ведущей в самый неподходящий момент немедленно превратилось в мем о различных жизненных неудачах.

OH MY GOD. Gemma Collins just fell down a hole on stage after announcing the winner of Best TV Show at the #R1TeenAwards. She seems ok! pic.twitter.com/XV6TPUTdvY — Ryan JL (@RyanJL) October 22, 2017

Вот пример такого мема:

@greatbritish.memes is the funniest account on Instagram ???? #gemmacollins A post shared by Gemma Collins Reactions (@gemmacollinsreactions) on Oct 22, 2017 at 2:32pm PDT

«Я: «Я не поверю его лжи снова». Он: «Я изменился». Я: [падает]».

????BREAKING???? The GC just fell down a trapdoor at the BBC Teen Awards. Thoughts and prayers with you Gem ???????????? @gemmacollins1 (Clip c/o @iamjacobmurray) A post shared by Joe Gunn (@joegunn90) on Oct 22, 2017 at 7:27am PDT

THE MEMAYS WILL GO ON Because everything is better with titanic music ????????????????????@gemmacollins1 #GemmaCollins A post shared by SCOUSEBARB (@scousebarbiex) on Oct 22, 2017 at 1:54pm PDT

Сама Коллинз не получила серьезных травм, отнеслась к происшествию с юмором, сравнив себя с Мадонной, с которой как-то тоже произошел подобный казус. Тем не менее, Коллинз намерена подать в суд на «Би-би-си».

Madonna done it and I done it ✌???? when I tell you I’m Bridget Jones in an Essex girl it’s finally confirmed ✌????best and worse moment for me ✌???? pic.twitter.com/TpJXJxmYL5 — Gemma Collins (@missgemcollins) October 22, 2017

1 Организация запрещена на территории РФ.