Донбасс: 12 населенных пунктов ДНР попали под обстрелы ВСУ

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Донецк, 24 октября. Украинская армия за прошедшие сутки 23 раза нарушила режим прекращения огня в Донбассе. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«Общее количество примененных ВСУ боеприпасов по территории Донецкой Народной Республики составило 368 единиц», — рассказал журналистам представитель Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

В настоящее время уточняется информация о пострадавших и разрушениях.

Как рассказали в оперативном командовании ДНР, обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 12 населенных пунктов республики. Украинская армия применила минометы, бронетехнику, гранатометы и стрелковое оружие.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские силовики семь раз за прошедшие сутки обстреляли территорию Луганской народной республики.