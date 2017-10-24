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Донбасс: 12 населенных пунктов ДНР попали под обстрелы ВСУ
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    Донбасс: 12 населенных пунктов ДНР попали под обстрелы ВСУ

    9:59  24 Октября 2017
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    Донбасс: 12 населенных пунктов ДНР попали под обстрелы ВСУ

    Донецк, 24 октября. Украинская армия за прошедшие сутки 23 раза нарушила режим прекращения огня в Донбассе. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

    «Общее количество примененных ВСУ боеприпасов по территории Донецкой Народной Республики составило 368 единиц», — рассказал журналистам представитель Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

    В настоящее время уточняется информация о пострадавших и разрушениях.

    Как рассказали в оперативном командовании ДНР, обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 12 населенных пунктов республики. Украинская армия применила минометы, бронетехнику, гранатометы и стрелковое оружие.

    Напомним, ранее сообщалось, что украинские силовики семь раз за прошедшие сутки обстреляли территорию Луганской народной республики.

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #днр #всу #донбасс
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