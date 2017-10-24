Сирия сегодня: на складе ИГИЛ нашли оружие НАТО, Израиль метит в «Хезболлу»

В Избранное

Сирия, 24 октября. На складе террористической группировки «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) нашли оружие Североатлантического альянса. Израиль назвал обстрел из Сирийской Арабской Республики (САР) преднамеренным. Мирные жители возвращаются в свои дома. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оружие НАТО

На захваченном Сирийской арабской армией (САА) крупнейшем складе боевиков «Исламского государства»1 в городе Меядин на востоке САР обнаружены новейшие образцы вооружения Североатлантического альянса из Соединенных Штатов, Бельгии и Великобритании. Об этом журналистам сообщил бригадный генерал САА Хасан Сухейл, который руководит военной операцией по освобождению города.

Заметим, что сирийская армия при активной поддержке Воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации захватила крупнейший склад вооружений и бронетехники боевиков ИГ1. Арсенал был обнаружен в городе Меядин на востоке САР.

«Нам потребуется не менее шести дней, чтобы вывезти все эти трофеи, которые боевики ИГ оставили здесь после своего бегства. Здесь очень много оружия и различных средств связи иностранного производства», — добавил Сухейл.

Отметим, что Меядин был логистическим центром террористов с хорошо организованной системой складов и мастерских. После его освобождения трофеями САА стали стрелковое и противотанковое оружие, снаряды и артиллерийские установки, самодельные мины, а также бронетранспортеры и танки, которые ранее были захвачены ИГ у иракской армии.

Кроме того, сирийские военные также показали журналистам захваченные в Меядине системы спутниковой связи, медицинские приборы, радиолокационное оборудование и цех по производству беспилотников с десятками готовых дронов, которых боевики активно используют для разведки и прицельного бомбометания.

Большая часть арсенала «Исламского государства» состоит из оружия, которое было принято на вооружение странами НАТО. Так, на складах боевиков в Меядине САА нашли 155-мм гаубицу британского производства, которая была изготовлена в 2011 году.

Обстрел Израиля

Субботний обстрел из САР носил исключительно преднамеренный характер и был организован ливанским движением «Хезболла» с целью втянуть еврейское государство в сирийский конфликт. С таким заявлением выступил министр обороны Израиля Авигдор Либерман.

«Это был не случайный перелет, а преднамеренный обстрел, устроенный по инициативе «Хезболлы» в обход самого (президента САР Башара, — Прим. ФАН) Асада, чтобы втянуть нас в сирийское болото», — уточнил Либерман.

Возвращение к мирной жизни

Более 600 сирийцев вернулись в свои дома в САР за прошедшую неделю. Об этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирии.

«За прошедшую неделю в свои дома возвратилось 658 человек. Наибольшее количество возвратилось в провинциях Риф Дамаск – 380 человек и Алеппо – 153. Правительством Сирии, администрацией провинций и населённых пунктов вернувшимся жителям оказывается необходимая помощь и содействие», — говорится в сообщении, которое было опубликовано на официальном сайте Минобороны РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.