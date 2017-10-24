Пьяная мать убила новорожденную дочь о дверной косяк в Саратовской области

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Саратов, 24 октября. Молодую мать из города Балаково Саратовской области подозревают в причинении смерти по неосторожности новорожденной дочке. Уголовное дело против женщины возбуждено по соответствующей статье. Во время злополучных событий она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

По версии следствия, пьяная подозреваемая в своей квартире допустила падение новорожденной дочери с дивана. При этом девочка получила повреждения, но осторожности движениям матери это, увы, не прибавило.

«Действуя легкомысленно и небрежно, женщина случайно ударила дочь головой о дверной косяк. Спустя непродолжительный промежуток времени ребенок перестал подавать признаки жизни. Прибывшая бригада «скорой медицинской помощи» констатировала смерть девочки», — сообщили в СУ СК по Саратовской области.

Помимо рассмотрения всех обстоятельств трагедии следователи изучат личности родителей погибшей девочки, условия ее жизни и воспитания. Отдельно будет дана правовая оценка действиям сотрудников органов системы профилактики.