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Сирия: армия САР при поддержке ВКС РФ захватила склад ИГ с новейшим оружием НАТО
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    Сирия: армия САР при поддержке ВКС РФ захватила склад ИГ с новейшим оружием НАТО

    9:53  24 Октября 2017
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    Сирия: армия САР при поддержке ВКС РФ захватила склад ИГ с новейшим оружием НАТО

    Дамаск, 24 октября. Сирийская армия при мощной поддержке Воздушно-космических сил Российской Федерации захватила крупнейший склад вооружений и боеприпасов экстремистов ИГ1 (запрещена в России). Склад террористов был найден в городе Меядин на востоке Сирии.

    По словам сирийского генерала, военнослужащие захватили «новейшие образцы оружия производства США, Бельгии и Великобритании, стоящие на вооружении стран НАТО». 

    Кроме того, на складах радикалов в Меядине была обнаружена гаубица британского производства, созданная в 2011 году.

    Сирия: армия САР при поддержке ВКС РФ захватила склад ИГ с новейшим оружием НАТО

    Как заявил генерал САР Хасана Сухейла, чтобы достать все найденное потребуется не менее шести дней.

    «Здесь очень много оружия и разных средств связи западного производства», — заявил он.

    Напомним, Меядин являлся логистическим центром с отлично организованной системой складов и мастерских. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
    #россия #сирия #иг #нато #вкс рф #игил #оружие #меядин
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