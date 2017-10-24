Сирия: армия САР при поддержке ВКС РФ захватила склад ИГ с новейшим оружием НАТО

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Дамаск, 24 октября. Сирийская армия при мощной поддержке Воздушно-космических сил Российской Федерации захватила крупнейший склад вооружений и боеприпасов экстремистов ИГ1 (запрещена в России). Склад террористов был найден в городе Меядин на востоке Сирии.

По словам сирийского генерала, военнослужащие захватили «новейшие образцы оружия производства США, Бельгии и Великобритании, стоящие на вооружении стран НАТО».

Кроме того, на складах радикалов в Меядине была обнаружена гаубица британского производства, созданная в 2011 году.

Как заявил генерал САР Хасана Сухейла, чтобы достать все найденное потребуется не менее шести дней.

«Здесь очень много оружия и разных средств связи западного производства», — заявил он.

Напомним, Меядин являлся логистическим центром с отлично организованной системой складов и мастерских.

1 Организация запрещена на территории РФ.