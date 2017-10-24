Шойгу рассказал о росте террористических угроз в Юго- Восточной Азии

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Москва, 24 октября. Россия обеспокоена ростом террористических угроз в Юго-Восточной Азии в контексте перемещения боевиков запрещенной в РФ террористической группировки ИГИЛ1, заявил министр обороны страны Сергей Шойгу, выступая на Четвертом совещании министров обороны стран-членов АСЕАН.

По его словам, боевиков сейчас «выдавливают» из Сирии и Ирака. В связи с этим растет угроза в Юго-Восточной Азии. По данным Минобороны, уже 34 террористические группировки во всем мире, включая ряд преступных организаций в Юго-Восточной Азии, присягнули на верность «Исламскому государству»1.

Шойгу также подчеркнул, что выявляются финансовые потоки, которые поступают в страны Азиатско-Тихоокеанского региона для поддержки боевиков и организации терактов.

Шойгу также отметил главную задачу мирового сообщества: совместными усилиями уничтожить окончательно потенциал террористического интернационала, прежде всего ИГ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.