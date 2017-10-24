Экс-глава Пентагона заявил о «новой главе холодной войны между США и Россией»

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Вашингтон, 24 октября. Бывший глава оборонного ведомства Соединенных Штатов Леон Панетта заявил, что между Вашингтоном и Москвой снова началась холодная война.

Как считает бывший глава Пентагона, «если с Россией не действовать жестко, то президент России извлечет из этого выгоду».

«У нас новая глава холодной войны с Россией», — заявил он в ходе конференции в Hudson Institute.

По словам Панетты, американская сторона должна дать понять России, что есть линии, которые нельзя переступать, сообщает «Свободная пресса».

«Вы обязаны быть жесткими с ними, и если вы говорите, что что-то случится, то вы придерживаетесь этого. Вы можете вести переговоры с Россией, мы делали это, и мы достигали успеха в прошлом», — заявил экс-руководитель Пентагона.

Напомним, ранее в Вашингтоне заявили, что готовы к сотрудничеству с российской стороной в определенных сферах, в том числе по Сирии и КНДР.