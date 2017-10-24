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Общество
Фильм «Назад в будущее» пересматривается чаще всех в мире
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    Фильм «Назад в будущее» пересматривается чаще всех в мире

    9:31  24 Октября 2017
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    Фильм «Назад в будущее» пересматривается чаще всех в мире

    Москва, 24 октября. По результатам опроса международные эксперты назвали фильмы, которые зрители во всем мире пересматривают снова и снова.

    Первое место в рейтинге по просмотрам досталось трем частям фантастической истории «Назад в будущее». Далее в тройке лидеров франшиза «Властелин колец» и фильм «Парк юрского периода». В топ-10 вошли кинокартины «Форест Гамп», «Звездные войны», «Один дома», «Терминатор 2: Судный день» и другие.

    Из числа кинолент нашего времени эксперты выделили киноленту «Темный рыцарь».

    Отметим, что в мировой рейтинг попали и советские фильмы Эльдара Рязанова и Леонида Гайдая.

    Автор: Юлия Кошкина
    #кино #рейтинг
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