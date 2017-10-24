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Россия
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Шойгу: С начала операции ВКС РФ в Сирии контролируемая ИГ территория сократилась с 70% до 5%
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    Шойгу: С начала операции ВКС РФ в Сирии контролируемая ИГ территория сократилась с 70% до 5%

    9:46  24 Октября 2017
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    Шойгу: С начала операции ВКС РФ в Сирии контролируемая ИГ территория сократилась с 70% до 5%

    Кларк, Филиппины, 24 октября. В настоящее время территория, контролируемая в Сирии боевиками «Исламского государства»1 (запрещено в России) не превышает 5%, в то время как до начала операции ВКС РФ она составляла около 70% территории страны. Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе выступления на совещании министров обороны стран-участников объединения «АСЕАН+".

    Шойгу рассказал, что за время операции ВКС РФ на территории Сирии удалось ликвидировать около 1500 единиц боевой техники ИГ1, почти тысячу тренировочных лагерей и 666 мастерских, где террористы «Исламского государства» изготавливали боеприпасы, бомбы и кустарное вооружение.

    Шойгу: С начала операции ВКС РФ в Сирии контролируемая ИГ территория сократилась с 70% до 5%

    «Освобождено 998 городов и населенных пунктов, — рассказал Шойгу. — Начат процесс восстановления мирной жизни в стране. С 2015 года в дома вернулись 1 млн 126 тысяч человек. Только в 2017 году — 660 тысяч».

    В общей сложности, отметил министр, за время операции ВКС РФ благодаря действиям российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии около 2,5 тысяч населенных пунктов вошли в процесс примирения.

    Шойгу: С начала операции ВКС РФ в Сирии контролируемая ИГ территория сократилась с 70% до 5%

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
    #шойгу
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