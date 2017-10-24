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Россия
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Политика
Компартия КНР взяла курс на «новый социализм с китайской спецификой»
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    Компартия КНР взяла курс на «новый социализм с китайской спецификой»

    9:55  24 Октября 2017
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    Компартия КНР взяла курс на «новый социализм с китайской спецификой»

    Пекин, 24 октября. Коммунистическая партия Китая внесла идеи действующего председателя КНР Си Цзиньпина о концепции дальнейшего развития страны в обновленную версию устава. После Мао Цзэдуна Си Цзиньпин стал первым лидером, чье имя упоминается в документе.

    Соответствующее решение было принято во вторник на XIX съезде КПК, сообщает ТАСС. Устав зафиксировал теорию Си Цзиньпина о «новом социализме с китайской спецификой». Кроме того, документ включил и военные идеи председателя Поднебесной. В частности, его предложение об «абсолютном руководстве» партии над вооруженными силами.

    Обновленный устав должен укрепить авторитет центра, управление КПК и способствовать прогрессу в строительстве нового китайского социализма. 

    Напомним, ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай никогда не будет проводить политику экспансии

    Автор: Татьяна Барашкова
    #си цзиньпин #китай #социализм
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