В Минобрнауки отреагировали на скандал вокруг диссертации Мединского

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Москва, 24 октября. В министерстве образования и науки РФ прокомментировали шумиху вокруг диссертации главы министерства культуры Владимира Мединского. По словам пресс-секретаря Минобрнауки Андрея Емельянова, все это — попытка оказать давление на решение ведомства по данному вопросу.

Как отметил Емельянов, повлиять на позицию министерства хотят те, «кто в научном споре не смог убедить уважаемых членов президиума ВАК», сообщает РИА Новости.

Экспертный совет ВАК, рассмотрев диссертацию министра культуры России Владимира Мединского, рекомендовал лишить его степени доктора исторических наук. Участник сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий публично усомнился в научной ценности диссертации Мединского «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков».

20 октября Мединский заявил, что президиум Высшей аттестационной комиссии рекомендовал Минобрнауки не лишать его ученой степени.

