КСИР заявил о провале планов «противников» в Сирии и Ираке

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Москва, 24 октября. Планы «противника» в ближневосточном регионе провалились. Об этом местным СМИ заявил командующий сухопутными силами иранского Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Пакпур.

По его мнению, Вашингтон, оценив обстановку в Сирии и Ираке, пришел к выводу, что «от Израиля ничего не останется», если ситуация продолжит и дальше развиваться в том же русле. После этого, считает Пакпур, США создали «Исламское государство»1 (запрещено в России) и другие террористические организации.

Пакпур также отметил, что военные силы Ирана и КСИР в силах помешать планам «противника» в Западной Азии.

Напомним, ранее Вашингтон признал КСИР террористической организацией и ввел против нее санкции.

1 Организация запрещена на территории РФ.