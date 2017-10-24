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КСИР заявил о провале планов «противников» в Сирии и Ираке
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    КСИР заявил о провале планов «противников» в Сирии и Ираке

    9:25  24 Октября 2017
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    КСИР заявил о провале планов «противников» в Сирии и Ираке

    Москва, 24 октября. Планы «противника» в ближневосточном регионе провалились. Об этом местным СМИ заявил командующий сухопутными силами иранского Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Пакпур.

    По его мнению, Вашингтон, оценив обстановку в Сирии и Ираке, пришел к выводу, что «от Израиля ничего не останется», если ситуация продолжит и дальше развиваться в том же русле. После этого, считает Пакпур, США создали «Исламское государство»1 (запрещено в России) и другие террористические организации.

    Пакпур также отметил, что военные силы Ирана и КСИР в силах помешать планам «противника» в Западной Азии.

    Напомним, ранее Вашингтон признал КСИР террористической организацией и ввел против нее санкции.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #сша #ближний восток #ксир
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