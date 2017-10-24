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Шойгу: За два года операции ВКС РФ в Сирии прекращено финансирование ИГ
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    Шойгу: За два года операции ВКС РФ в Сирии прекращено финансирование ИГ

    9:18  24 Октября 2017  /обновлено: 9:24  24 Октября 2017
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    Шойгу: За два года операции ВКС РФ в Сирии прекращено финансирование ИГ

    Москва, 24 октября. За два года операции ВКС РФ в Сирии прекращено финансирование ИГ1 (запрещена в России) от нефтепромысла. Об этом во вторник заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе совещания министров обороны стран — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). 

    По словам российского министра, вплоть до 2015 года порядка 3 млрд долларов ежегодно зарабатывала террористическая группировка ИГ (запрещена в России) от продажи нефти на территории САР, временами — до 10 млн долларов в сутки.

    Шойгу: За два года операции ВКС РФ в Сирии прекращено финансирование ИГ

    На сегодняшний день финансовая подпитка террористов с территории Сирии почти прекращена, подчеркнул Шойгу.

    «За два года участия российских ВКС в боевых действиях на территории Сирии были разгромлены крупные террористические формирования на важнейших направлениях, освобождены основные населенные пункты», — добавил глава Минобороны РФ. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
    #россия #сирия #иг #вкс рф #игил #шойгу
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