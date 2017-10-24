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Россия
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Политика
Шойгу призвал укреплять доверие между странами Азиатско-Тихоокеанского региона
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    Шойгу призвал укреплять доверие между странами Азиатско-Тихоокеанского региона

    9:32  24 Октября 2017
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    Шойгу призвал укреплять доверие между странами Азиатско-Тихоокеанского региона

    Манила, 24 октября. Проведение совещаний министров обороны стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) является ключевым инструментом в деле укрепления взаимного доверия между государствами Азиатско-Тихоокеанского региона. Такое заявление министр обороны РФ Сергей Шойгу сделал в ходе своего первого официального визита на Филиппины.

    «Это востребованный механизм укрепления мира, стабильности и взаимного доверия между государствами АТР, — подчеркнул Шойгу в ходе выступления в ходе совещания министров обороны государств АТР. — Рассчитываю на заинтересованный обмен мнениями по актуальной международной и региональной проблематике, а также по основным аспектам нашего взаимодействия».

    В совещании на филиппинском острове Лусон принимают участие министры обороны стран-участниц объединения «АСЕАН+", в число которых входят Россия, США, Япония, Индия, Китай, Южная Корея и Австралия.

    Шойгу призвал укреплять доверие между странами Азиатско-Тихоокеанского региона

    Автор: Валентин Меликов
    #шойгу
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