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Политика
Шойгу и министр обороны Японии обсудили решение проблемы КНДР
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    Шойгу и министр обороны Японии обсудили решение проблемы КНДР

    9:12  24 Октября 2017
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    Шойгу и министр обороны Японии обсудили решение проблемы КНДР

    Манила, 24 октября. Глава оборонного ведомства Российской Федерации Сергей Шойгу на встрече со своим японским коллегой Ицунори Онодэра обсудил ответные меры на политику Северной Кореи. Об этом передает агентство Киодо.

    По данным агентства, министры встретились на Филиппинах, где прошло совещание глав военных ведомств стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). 

    Детали переговоров не уточняются, но, по информации агентства, российская сторона выступает против действий Пхеньяна и собирается соблюдать принятые против КНДР ограничения.

    Шойгу и министр обороны Японии обсудили решение проблемы КНДР

    «Это была короткая беседа «на ногах». Подробностей ее содержания мы пока сообщить не можем», — передает источник РИА Новости

    Автор: Дана Балан
    #россия #япония #кндр #шойгу #северная корея
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