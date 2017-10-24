Новейшие образцы оружия НАТО найдены на захваченном армией Сирии складе ИГ

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Меядин, 24 октября. В городе Меядин на востоке Сирии на захваченном сирийскими военными крупнейшем складе боевиков ИГ1 найдены новейшие образцы вооружения НАТО из США, Великобритании и Бельгии. По словам бригадного генерала армии САР Хасана Сухейла, руководившего операцией по освобождению города, потребуется не менее шести дней, чтобы вывезти все эти трофеи, которые боевики ИГ1 оставили после своего бегства.

«Мы захватили новейшие образцы оружия производства США, Бельгии и Великобритании, стоящие на вооружении стран НАТО», — отметил он, передает РИА Новости.

Крупнейший склад бронетехники и вооружений боевиков ИГ в Меядине на востоке Сирии был захвачен сирийскими военными при поддержке Воздушно-космических сил Российской Федерации. Сам город находится в 40 км к юго-востоку от административного центра провинции Дейр эз-Зор. Маядин носил статус «столицы» ИГ, так как до недавнего времени он являлся самым мощным укрепрайоном боевиков на востоке САР.

«Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

1 Организация запрещена на территории РФ.