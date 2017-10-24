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Активисты ОУН заявили об отравлении газом в Святошинском суде Киева
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    Активисты ОУН заявили об отравлении газом в Святошинском суде Киева

    9:04  24 Октября 2017  /обновлено: 9:08  24 Октября 2017
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    Активисты ОУН заявили об отравлении газом в Святошинском суде Киева

    Киев, 24 октября. Несколько активистов ОУН (запрещена в России) получили травмы в ходе столкновений в зале заседания Святошинского районного суда в украинской столице, где избирали меру пресечения командиру добровольческого батальона Николаю Коханивскому. 

    Напомним, как сообщалось ранее, активисты забаррикадировали зал заседаний в Святошинском районном суде, взяв Коханивского в окружение, чтобы не допустить его возвращения в изолятор временного содержания.

    Сотрудники правоохранительных органов предприняли попытку разблокировать помещение, пустив в ход специальные средства. После столкновений активисты устроили погром в судебном зале и соорудили баррикады из предметов мебели.

    Активисты ОУН заявили об отравлении газом в Святошинском суде Киева

    В настоящее время националисты сообщили о том, что несколько человек отравились газом, который распылили сотрудники полиции.

    Автор: Дана Балан
    #киев #украина #радикалы #коханивский
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