Активисты ОУН заявили об отравлении газом в Святошинском суде Киева

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Киев, 24 октября. Несколько активистов ОУН (запрещена в России) получили травмы в ходе столкновений в зале заседания Святошинского районного суда в украинской столице, где избирали меру пресечения командиру добровольческого батальона Николаю Коханивскому.

Напомним, как сообщалось ранее, активисты забаррикадировали зал заседаний в Святошинском районном суде, взяв Коханивского в окружение, чтобы не допустить его возвращения в изолятор временного содержания.

Сотрудники правоохранительных органов предприняли попытку разблокировать помещение, пустив в ход специальные средства. После столкновений активисты устроили погром в судебном зале и соорудили баррикады из предметов мебели.

В настоящее время националисты сообщили о том, что несколько человек отравились газом, который распылили сотрудники полиции.