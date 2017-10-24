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В Пентагоне рассказали, куда могут переместиться боевики ИГИЛ из Сирии
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    В Пентагоне рассказали, куда могут переместиться боевики ИГИЛ из Сирии

    8:58  24 Октября 2017
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    В Пентагоне рассказали, куда могут переместиться боевики ИГИЛ из Сирии

    Вашингтон, 24 октября. Боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 могут попытаться просочиться в Африку, заявили в Минобороны США.

    Как рассказал  руководитель комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд, боевики ИГИЛ1 могут просочиться в западные и восточные регионы континента. В связи с этим, министру обороны США Джеймсу Мэттису, а также американскому президенту Дональду Трампу будут представлены рекомендации по борьбе с террористами ИГ1, которые могут переместиться в Африку.

     В американском военном ведомстве полагают, что с падением Ракки и Мосула боевики будут искать новое убежище. Данфорд подчеркнул, что они могут закрепиться в Ливии. При этом он уточнил, что пока рано говорить, будут ли отправлены в Африку американские солдаты. 

    В Пентагоне рассказали, куда могут переместиться боевики ИГИЛ из Сирии

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алия Садыкова
    #сша #сирия #иг #игил #ливия #исламское государство #пентагон #боевики #африка
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