В Пентагоне рассказали, куда могут переместиться боевики ИГИЛ из Сирии

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Вашингтон, 24 октября. Боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 могут попытаться просочиться в Африку, заявили в Минобороны США.

Как рассказал руководитель комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд, боевики ИГИЛ1 могут просочиться в западные и восточные регионы континента. В связи с этим, министру обороны США Джеймсу Мэттису, а также американскому президенту Дональду Трампу будут представлены рекомендации по борьбе с террористами ИГ1, которые могут переместиться в Африку.

В американском военном ведомстве полагают, что с падением Ракки и Мосула боевики будут искать новое убежище. Данфорд подчеркнул, что они могут закрепиться в Ливии. При этом он уточнил, что пока рано говорить, будут ли отправлены в Африку американские солдаты.

1 Организация запрещена на территории РФ.