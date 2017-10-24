Эксперт: Украина живет по законам военного времени

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Группа радикалов вечером 23 октября забаррикадировалась в зале заседания районного суда в Киеве, где в то время рассматривался вопрос об избрании меры пресечения лидеру «Организации украинских националистов» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) Николаю Коханивскому. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Заметим, что Коханивский был задержан в субботу в украинской столице по подозрению в расстреле, предположительно из травматического оружия, мужчины, с которым у него вспыхнул конфликт. Суд перенес заседание суда на 24 октября, после чего защита обвиняемого заявила, что к тому времени срок предварительного задержания истечет, и сотрудники полиции не имеют права его задерживать. В свою очередь соратники обвиняемого отказались покидать зал заседания, потребовав освободить их лидера.

В результате силовикам пришлось идти на штурм с применением светошумовых гранат и слезоточивого газа. Участники ОУН дали сотрудникам полиции отпор, использовав мебель и другие предметы.

«Европейские ценности по-украински»

Кандидат исторических наук, научный сотрудник сектора Белоруссии, Молдавии и Украины Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Антон Бредихин в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что украинская демократия пожинает свои плоды. Собственно говоря, так и выглядят европейские ценности по-украински.

«Естественно, что и Брюссель это видит и понимает, что ни о какой европейской интеграции Украины не может идти и речи. Если и думает, то только как о рынке сбыта европейских товаров, поставке дешевой рабочей силы и секс-столицы Европы. Еще 14 октября представители националистов всех мастей в очередной раз оскорбили святой православный праздник Покрова Пресвятой Богородицы, пройдя факельным шествием по улицам Киева. Теперь они ведут между собой очередные разборки с применением силы. По сути, они имеют регулярный характер еще с начала так называемой АТО в 2014 году и действовали вне правового поля страны. Украина живет по законам военного времени», — пояснил Антон Бредихин.

Эксперт заметил, что и сам Петр Порошенко говорит о том, что Украина находится в состоянии войны и законы принимает соответствующие. Тогда о каких судах может идти речь? Это и непонятно националистам.