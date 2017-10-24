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Сирия: Дамаск и оппозиция собираются встретиться без посредников
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    Сирия: Дамаск и оппозиция собираются встретиться без посредников

    9:12  24 Октября 2017
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    Сирия: Дамаск и оппозиция собираются встретиться без посредников

    Дамаск, 24 октября. В настоящее время сирийская оппозиция настроена на переход к прямому диалогу с официальным Дамаском. На следующие межсирийские переговоры в Женеве представители сирийской оппозиции могут уже приехать в составе единой делегации.

    В Дамаске, как сообщили представители правящей в Сирии партии «Баас», также поддерживают политическую консолидацию оппозиции и переход к переговорам без посредников — такие шаги, возможно, смогут сдвинуть с места процесс переговоров и начать переход к нормальному политическому процессу в стране.

    Различные политические группы сирийской оппозиции надеются, что смогут консолидироваться в ходе переговоров в столице Саудовской Аравии.

    «До конца октября должна пройти вторая встреча с представителями «московской» и «каирской» групп, по результатам которой, как ожидается, будет принято решение о вхождении их представителей в нашу делегацию», — рассказали представители «эр-риядской» политической группы оппозиции.

    Сирия: Дамаск и оппозиция собираются встретиться без посредников

    Руководитель «московской группы» оппозиции Кадри Джамиль также выразил поддержку процессу объединения, однако уточнил в беседе с газетой «Известия», что настаивает на равноправном подходе, в то время как «эр-риядская» группа планирует объединить под своим началом всех остальных.

    Автор: Валентин Меликов
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