Донбасс: ВСУ выпустили около 370 боеприпасов по ДНР

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Донецк, 24 октября. Киевские военнослужащие выпустили по территории Донецкой народной республики порядка 370 боеприпасов за прошлые сутки. Об этом сообщили во вторник в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения военных действий.

По данным представителя ДНР, в общей сложности Вооруженные силы Украины выпустили 368 боевых припасов.

Он отметил, что наибольшее число обстрелов наблюдалось на донецком направлении, где украинские военные шесть раз открывали огонь из минометов. В общей сложности по территории ДНР выпущено 20 мин, 24 снаряда и свыше 80 гранат.

Кроме того, на горловском направлении было выпущено 29 гранат.

Ранее стало известно, что украинские силовики семь раз обстреляли населенные пункты Луганской народной республики.