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США вернули России архив консульства в Сан-Франциско с нарушением процедуры
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    США вернули России архив консульства в Сан-Франциско с нарушением процедуры

    8:47  24 Октября 2017
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    США вернули России архив консульства в Сан-Франциско с нарушением процедуры

    Сан-Франциско, 24 октября. Американские власти самостоятельно передали документы из закрытого ранее российского консульства в Сан-Франциско. Это нарушает положения международных норм.

    Российские дипломаты так и не смогли лично забрать архив из генконсульства. Внутрь здания их не пропустили. Несмотря на протесты МИД РФ, американская сторона самостоятельно упаковала и вывезла документы и передала их в Посольство в понедельник. Об этом российское ведомство заявило на своей официальной странице в Facebook.

    «Консульские архивы и документы являются неприкосновенными в любое время и независимо от их местонахождения. Своими действиями американская сторона в очередной раз грубо нарушила соответствующие положения Венской конвенции о консульских сношениях и двусторонней консульской конвенции», — подчеркивается в сообщении.

    Ранее 11 октября со зданий генконсульства России в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне были сорваны флаги.

    Напомним, в начале сентября данные ведомства, а также торговое представительство России в Нью-Йорке были закрыты по требованию американских властей.  

    Автор: Татьяна Барашкова
    #сша #сан-франциско #консульство #архив
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