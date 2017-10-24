США вернули России архив консульства в Сан-Франциско с нарушением процедуры

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Сан-Франциско, 24 октября. Американские власти самостоятельно передали документы из закрытого ранее российского консульства в Сан-Франциско. Это нарушает положения международных норм.

Российские дипломаты так и не смогли лично забрать архив из генконсульства. Внутрь здания их не пропустили. Несмотря на протесты МИД РФ, американская сторона самостоятельно упаковала и вывезла документы и передала их в Посольство в понедельник. Об этом российское ведомство заявило на своей официальной странице в Facebook.

«Консульские архивы и документы являются неприкосновенными в любое время и независимо от их местонахождения. Своими действиями американская сторона в очередной раз грубо нарушила соответствующие положения Венской конвенции о консульских сношениях и двусторонней консульской конвенции», — подчеркивается в сообщении.

Ранее 11 октября со зданий генконсульства России в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне были сорваны флаги.

Напомним, в начале сентября данные ведомства, а также торговое представительство России в Нью-Йорке были закрыты по требованию американских властей.