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Политика
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Украина
В Киеве радикалы разгромили суд и остались в нем ночевать
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    В Киеве радикалы разгромили суд и остались в нем ночевать

    8:44  24 Октября 2017
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    В Киеве радикалы разгромили суд и остались в нем ночевать

    Киев, 24 октября. Националисты устроили погром в Святошинском районном суде Киева. Как сообщают украинские СМИ, они забаррикадировались в зале заседаний и остались там ночевать, ожидая суда над их соратником.

    Напомним, как писала Газета.ru, накануне суд должен был вынести меру пресечения экс-командиру батальона Организации украинских националистов. Николай Кохановский был задержан 21 октября в центре Киева за стрельбу из пистолета во время бытового конфликта.

    Судья объявил перерыв в рассмотрении дела до 9.00 вторника. Радикалы испугались, что их соратника увезут в изолятор. Они решили заблокировать зал заседаний, требуя вернуться к рассмотрению дела. По их мнению, суд должен освободить экс-командира.

    После того, как судья не вернулся, националисты устроили в зале суда погром, а также решили заночевать. 

    В Киеве радикалы разгромили суд и остались в нем ночевать

    Автор: Алия Садыкова
    #киев #суд #украина #националисты #николай кохановский
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