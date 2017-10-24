Потеющую кровью девушку госпитализировали в Италии

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Рим, 24 октября. Жительница Италии, которая страдает необычным недугом, попала в медицинское учреждение после того, как из ее кожи на лице и руках начала капать кровь. Об этом пишет издание Independent.

По данным издания, никаких ранений и травм у девушки зафиксировано не было.

One-in-ten million condition causes this woman to excrete blood instead of sweat https://t.co/31pGnNWrzU pic.twitter.com/ZUssjPDnh5 — The Independent (@Independent) October 23, 2017

Как рассказала 21-летняя итальянка, на протяжении трех лет она не может понять, что является причиной необычных кровотечений. Отмечается, что кровянистые выделения длятся от одной до пяти минут.

В итоге девушка начала страдать от депрессии, передает телеканал «360».

Как считают врачи, девушка подвержена редкому заболеванию — гематидрозу.