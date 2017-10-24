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Политика
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Потеющую кровью девушку госпитализировали в Италии
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    Потеющую кровью девушку госпитализировали в Италии

    8:44  24 Октября 2017
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    Потеющую кровью девушку госпитализировали в Италии

    Рим, 24 октября. Жительница Италии, которая страдает необычным недугом, попала в медицинское учреждение после того, как из ее кожи на лице и руках начала капать кровь. Об этом пишет издание Independent. 

    По данным издания, никаких ранений и травм у девушки зафиксировано не было.

    Как рассказала 21-летняя итальянка, на протяжении трех лет она не может понять, что является причиной необычных кровотечений. Отмечается, что кровянистые выделения длятся от одной до пяти минут.

    В итоге девушка начала страдать от депрессии, передает телеканал «360».

    Как считают врачи, девушка подвержена редкому заболеванию — гематидрозу. 

    Автор: Дана Балан
    #италия #медики #кровь #недуг
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