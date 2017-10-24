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Уфолог обнаружил станцию инопланетян на астероиде Эрос
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    Уфолог обнаружил станцию инопланетян на астероиде Эрос

    8:44  24 Октября 2017
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    Уфолог обнаружил станцию инопланетян на астероиде Эрос

    Нью-Йорк, 24 октября. Исследователь непознанного из США Скотт Уоринг заявил, что обнаружил на поверхности астероида Эрос некий предположительно искусственный объект, который мог быть построен инопланетянами. Об этом уфолог рассказал в своем видеоблоге.

    Заинтересовавший Уоринга снимок околоземного астероида Эрос был сделан еще в 2000 году во время исследований искусственным спутником NEAR Shoemaker, однако в поле зрения уфолога попал лишь недавно.

    Обнаруженный на снимке объект правильной формы, по мнению исследователя, может быть радиолокационной станцией инопланетян, сообщает «Инфореактор». Как можно видеть, объект выглядит с орбиты как два светлых прямоугольника, которые могут представлять собой здания инопланетной станции.

    Автор: Валентин Меликов
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