iOS 11 не может работать с простыми числами

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Москва, 24 октября. Калькулятор на новой операционной системе iOS 11 не может производить элементарных математических действий с простыми числами.

Первыми это заметили пользователи социальной сети Reddit. Они обнаружили, что при быстром наборе цифр система не успевает обработать символы и считывает их неправильно. Так, при сложении 1 + 2 + 3 калькулятор получает в результате 24: последние две цифры он воспринимает как число 23.

Напомним, ранее пользователей Apple пугали частичной потерей данных при переходе на iOS 10.3.