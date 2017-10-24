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iOS 11 не может работать с простыми числами
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    iOS 11 не может работать с простыми числами

    8:20  24 Октября 2017
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    iOS 11 не может работать с простыми числами

    Москва, 24 октября. Калькулятор на новой операционной системе iOS 11 не может производить элементарных математических действий с простыми числами.

    Первыми это заметили пользователи социальной сети Reddit. Они обнаружили, что при быстром наборе цифр система не успевает обработать символы и считывает их неправильно. Так, при сложении 1 + 2 + 3 калькулятор получает в результате 24: последние две цифры он воспринимает как число 23.

    Напомним, ранее пользователей Apple пугали частичной потерей данных при переходе на iOS 10.3.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #apple #калькулятор #ios 11
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