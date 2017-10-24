Защитник Чернов может вернуться из «Урала» в ЦСКА этой зимой

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Москва, 24 октября. Столичный ЦСКА в текущем сезоне акцентирует внимание на молодых игроках, в основе красно-синих все чаще появляются игроки из собственной академии клуба.

Планировалось, что в текущем чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) шанс получит и 21-летний защитник Никита Чернов, но руководство армейцев решило отдать игрока в аренду в Екатеринбург.

Однако, как пишут «Известия», защитник может вернуться в столицу в зимнее трансферное окно.

По словам источника издания, между армейцами и «Уралом» есть договоренность о возможности досрочного расторжения арендного контракта, такой пункт прописан в договоре.