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Защитник Чернов может вернуться из «Урала» в ЦСКА этой зимой
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    Защитник Чернов может вернуться из «Урала» в ЦСКА этой зимой

    8:26  24 Октября 2017
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    Защитник Чернов может вернуться из «Урала» в ЦСКА этой зимой

    Москва, 24 октября. Столичный ЦСКА в текущем сезоне акцентирует внимание на молодых игроках, в основе красно-синих все чаще появляются игроки из собственной академии клуба.

    Планировалось, что в текущем чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) шанс получит и 21-летний защитник Никита Чернов, но руководство армейцев решило отдать игрока в аренду в Екатеринбург.

    Однако, как пишут «Известия», защитник может вернуться в столицу в зимнее трансферное окно. 

    По словам источника издания, между армейцами и «Уралом» есть договоренность о возможности досрочного расторжения арендного контракта, такой пункт прописан в договоре.

    «Таким образом, Чернов может вернуться в состав красно-синих уже зимой», — рассказал собеседник, отметив, что такое развитие событий будет практически невозможно, если все игроки ЦСКА будут в обойме и здоровы. 

    Автор: Дана Балан
    #футбол #москва #урал #екатеринбург #цска #чернов
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