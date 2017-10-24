Грузовик протаранил машину ДПС под Орлом, погиб полицейский, двое ранены

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Орел, 24 октября. Грузовой автомобиль врезался в стоявший на обочине автомобиль ДПС в Орловской области.

Как рассказали в региональном управлении МВД России, авария произошла в понедельник около 23.00 мск.

Согласно предварительной версии, грузовик столкнулся на объездной дороге с машиной ДПС. В результате аварии погиб сотрудник полиции, еще двое были госпитализированы в медицинское учреждение с травмами.

В данный момент правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

Как писала Газета.ru, ранее боевики обстреляли пост ДПС в Чечне.