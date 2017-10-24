Владельцы Google Pixel 2 XL жалуются на «выгорание» экранов смартфонов

В Избранное

Москва, 24 октября. Google изучает жалобы пользователей по поводу «выгорания» дисплеев Pixel 2 XL, которое происходит буквально спустя несколько дней эксплуатации устройства.

Google рассказала онлайн-изданию Android Central, что в настоящее время проводит «экстенсивный тест качества» устройств.

Известно, что OLED-экраны могут «выгорать» в том месте, где долгое время находился один объект. Для решения проблемы Samsung, к примеру, сделал домашнюю кнопку на Galaxy S8, которая постоянно перемещается.

Однако, как говорят эксперты, возможно, на самом деле это вовсе не «выгорание», а так называемое сохранение остаточных изображений. Эта часто встречающаяся у ЖК-дисплеев проблема, как правило, исчезает сама, если внести разнообразие в то, как объекты перемещаются по экрану.

Сколько пользователей столкнулись с указанной проблемой, не сообщается.

Напомним, на качество экрана Pixel 2 XL владельцы жаловались и раньше. Пользователей смущают недостаточно яркие цвета, появление синего оттенка при взгляде на дисплей с достаточно широкого угла.