Эксперты составили топ-5 советов по уходу за автомобилем в зимнее время

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Москва, 24 октября. Эксперты оставили топ-5 самых важных советов по уходу за автомобилем зимой.

Как пишет «Инфореактор», выполнение простых правил поможет сэкономить на ремонте машины и покупке автохимии.

Эксперты посоветовали не мыть машину в холодное время года на открытом воздухе при температуре ниже нуля градусов. Отмечается, что это может привести к стиранию лакокрасочного покрытия. Также специалисты не рекомендуют использовать ручной тормоз при сильных морозах. Часто этими действиями автолюбители рвут трос.

По мнению экспертов, нужно покупать «незамерзайку», которая выдерживает минус 70 градусов. Также они советуют автолюбителям зимой возить с собой прикуриватели. Пятый совет специалистов – доливать топливо в топливный бак, чтобы оставалось меньше места для воздуха и влаги. Это спасет топливную систему автомобиля.