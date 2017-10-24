Центральный вокзал Киева эвакуировали из-за угрозы взрыва

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Киев, 24 октября. Киевский центральный железнодорожный вокзал эвакуировали, объявив о возможной угрозе взрыва. Пассажиров попросили выйти на платформы.

Эвакуация пассажиров и посетителей вокзала началась около 7 утра во вторник.

«В связи с угрозой взрыва просим вас освободить помещение вокзала», — сообщили громкоговорители.

Как сообщили украинские СМИ, поезда продолжают следовать по расписанию и вышедшие на платформы пассажиры могут спокойно уехать.

В прошлый раз киевский центральный железнодорожный вокзал эвакуировали в августе из-за звонка мужчины, сообщившего о заложенной бомбе.

Напомним, в России на протяжении уже второй год наблюдается «эпидемия» телефонного терроризма. В некоторые месяцы практически ежедневно в крупные коммерческие объекты Москвы и Петербурга поступали сообщения о заложенных бомбах. Они никогда не подтверждались, однако эвакуация проводилась в установленном порядке, что приносило большие убытки торговцам.