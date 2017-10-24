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Центральный вокзал Киева эвакуировали из-за угрозы взрыва
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    Центральный вокзал Киева эвакуировали из-за угрозы взрыва

    8:21  24 Октября 2017  /обновлено: 8:43  24 Октября 2017
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    Центральный вокзал Киева эвакуировали из-за угрозы взрыва

    Киев, 24 октября. Киевский центральный железнодорожный вокзал эвакуировали, объявив о возможной угрозе взрыва. Пассажиров попросили выйти на платформы.

    Эвакуация пассажиров и посетителей вокзала началась около 7 утра во вторник.

    «В связи с угрозой взрыва просим вас освободить помещение вокзала», — сообщили громкоговорители.

    Как сообщили украинские СМИ, поезда продолжают следовать по расписанию и вышедшие на платформы пассажиры могут спокойно уехать.

    В прошлый раз киевский центральный железнодорожный вокзал эвакуировали в августе из-за звонка мужчины, сообщившего о заложенной бомбе.

    Напомним, в России на протяжении уже второй год наблюдается «эпидемия» телефонного терроризма. В некоторые месяцы практически ежедневно в крупные коммерческие объекты Москвы и Петербурга поступали сообщения о заложенных бомбах. Они никогда не подтверждались, однако эвакуация проводилась в установленном порядке, что приносило большие убытки торговцам.

    Автор: Валентин Меликов
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