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Кержаков объяснил, почему он не сожалеет об уходе из футбола
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    Кержаков объяснил, почему он не сожалеет об уходе из футбола

    8:13  24 Октября 2017
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    Кержаков объяснил, почему он не сожалеет об уходе из футбола

    Санкт-Петербург, 24 октября. Главный бомбардир в истории сине-бело-голубых, сборной России и российского футбола Александр Кержаков, который летом объявил о завершении карьеры, рассказал о том, как складывается его жизнь вне футбольного поля.

    Экс-нападающий в настоящее время занимается телевизионными проектами, а также является координатором проектов академии «Зенита». 

    По словам Кержакова, за футболом он не скучает, поскольку это (завершение карьеры — Прим.ред.) было осознанное решение. Он отметил, что отлично знал, как сложится его судьба по окончании карьеры, пишут «Известия».

    Кержаков объяснил, почему он не сожалеет об уходе из футбола

    «Никакого сожаления нет. У меня есть возможность играть в футбол не на профессиональном уровне, когда захочу. Футбол присутствует в моей жизни практически каждый день, только не в виде профессиональных тренировок и матчей», — отметил бывший футболист. 

    По словам 34-летнего Кержакова, «времени скучать просто нет». 

    Автор: Дана Балан
    #футбол #зенит #кержаков
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