Кержаков объяснил, почему он не сожалеет об уходе из футбола

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Санкт-Петербург, 24 октября. Главный бомбардир в истории сине-бело-голубых, сборной России и российского футбола Александр Кержаков, который летом объявил о завершении карьеры, рассказал о том, как складывается его жизнь вне футбольного поля.

Экс-нападающий в настоящее время занимается телевизионными проектами, а также является координатором проектов академии «Зенита».

По словам Кержакова, за футболом он не скучает, поскольку это (завершение карьеры — Прим.ред.) было осознанное решение. Он отметил, что отлично знал, как сложится его судьба по окончании карьеры, пишут «Известия».

«Никакого сожаления нет. У меня есть возможность играть в футбол не на профессиональном уровне, когда захочу. Футбол присутствует в моей жизни практически каждый день, только не в виде профессиональных тренировок и матчей», — отметил бывший футболист.

По словам 34-летнего Кержакова, «времени скучать просто нет».