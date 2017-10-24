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Картину Ван Гога выставят на аукцион в Нью-Йорке за $50 млн
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    Картину Ван Гога выставят на аукцион в Нью-Йорке за $50 млн

    7:51  24 Октября 2017
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    Картину Ван Гога выставят на аукцион в Нью-Йорке за $50 млн

    Нью-Йорк, 24 октября. Картина Винсента Ван Гога «Вспаханное поле и пахарь» будет выставлена на торги аукционного дома Christie’s в Нью-Йорке.

    Как рассказали организаторы торгов, оценочная стоимость картины составит более 50 миллионов долларов.

    Полотно датировано художником началом сентября 1989 года. Отмечается, что картина станет главным лотом аукциона, который посвятят импрессионистам и современному искусству из коллекции Нэнси Ли и Перри Басса.

    Как пишет Газета.ru, Ван Гог запечатлел в своей работе вид из окна своей комнаты в пансионе-лечебнице Святого Павла на юге Франции. Он лечился в учреждении с мая 1889 года по май 1890 года. 

    Картину Ван Гога выставят на аукцион в Нью-Йорке за $50 млн

    Автор: Алия Садыкова
    #ван гог #картина #аукцион #винсент ван гог
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