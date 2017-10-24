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Сайт Кембриджского университета «упал» после публикации диссертации Хокинга
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    Сайт Кембриджского университета «упал» после публикации диссертации Хокинга

    7:50  24 Октября 2017
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    Сайт Кембриджского университета «упал» после публикации диссертации Хокинга

    Кембридж, 24 октября. Сайт Кембриджского университета сломался из-за неожиданно большого наплыва желающих прочесть диссертацию физика Стивена Хокинга после ее публикации, сообщила газета Telegraph.

    Труд знаменитого физика «Свойства расширяющихся вселенных», которую ученый защитил в 24 года, накануне была впервые выложена в открытый доступ на сайте Кембриджского университета. Более 60 тысяч человек посетили ресурс в первые сутки, чтобы прочитать или скачать работу Хокинга.

    Сам Хокинг, комментируя ситуацию, выразил надежду, что читатель не будет разочарован. По словам физика, он надеялся «вдохновить людей», предоставив свою университетскую работу в свободном доступе, и призвал других ученых сделать то же самое. Отметим, раньше труд Хокинга был доступен только в библиотеке Кембриджа. Также можно было приобрести ее цифровую копию за 86 долларов.

    Напомним, Стивен Хокинг уверен, что землянам стоит отказаться от мысли найти братьев по разуму. Он полагает, что это может быть опасно для нашей цивилизации, поэтому предложил игнорировать сигналы с других планет.

    Автор: Юлия Кошкина
    #стивен хокинг #кембридж #сайт
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