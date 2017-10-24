Собянин планирует баллотироваться на новый срок

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Москва, 24 октября. Действующий мэр Москвы Сергей Собянин планирует принять участие в выборах главы столицы в 2018 году.

По словам Собянина, ему необходимо закончить начатые проекты и реформы, в частности, в области здравоохранения, строительства метро и развития транспортных коммуникаций.

В интервью газете «Ведомости» московский градоначальник пояснил, что до объявления о начале избирательной кампании твердо утверждать что-либо еще рано, но с большей долей вероятности он выдвинет свою кандидатуру на пост столичного мэра.

«У меня нет никакого желания менять свою нынешнюю должность», — добавил Собянин также, комментируя слухи о возможном рассмотрении его кандидатуры на пост премьер-министра страны.

Сергей Собянин возглавляет московское правительство уже в течение 7 лет. За этот период доходы столичного бюджета увеличились более чем в два раза.