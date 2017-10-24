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Экономика
Путин сменил руководителя рабочей группы Кремля по проблемам бизнеса
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    Путин сменил руководителя рабочей группы Кремля по проблемам бизнеса

    8:00  24 Октября 2017
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    Путин сменил руководителя рабочей группы Кремля по проблемам бизнеса

    Москва, 24 октября. Глава российского государства Владимир Путин поменял начальника рабочей группы по проблемам предпринимательства. Соответствующее распоряжение размещено на портале официальной правовой информации.

    Отмечается, что пост, который ранее занимал Сергей Иванов, с понедельника, 23 октября, занял глава администрации президента Антон Вайно.

    Иванов возглавлял рабочую группу со времен ее формирования зимой минувшего года. В его задачи входило обеспечение взаимодействия объединений бизнесменов с федеральными органами власти.

    Путин сменил руководителя рабочей группы Кремля по проблемам бизнеса

    Как сообщала Газета.Ru, Иванов возглавлял администрацию президента Владимира Путина в течение пяти лет (с 2011 по 2016 год — Прим.ред.).

    На сегодняшний день он является специальным представителем российского лидера по вопросам природоохранной деятельности, экологии транспорта. 

    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #иванов #вайно
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