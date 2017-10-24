Путин сменил руководителя рабочей группы Кремля по проблемам бизнеса

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Москва, 24 октября. Глава российского государства Владимир Путин поменял начальника рабочей группы по проблемам предпринимательства. Соответствующее распоряжение размещено на портале официальной правовой информации.

Отмечается, что пост, который ранее занимал Сергей Иванов, с понедельника, 23 октября, занял глава администрации президента Антон Вайно.

Иванов возглавлял рабочую группу со времен ее формирования зимой минувшего года. В его задачи входило обеспечение взаимодействия объединений бизнесменов с федеральными органами власти.

Как сообщала Газета.Ru, Иванов возглавлял администрацию президента Владимира Путина в течение пяти лет (с 2011 по 2016 год — Прим.ред.).

На сегодняшний день он является специальным представителем российского лидера по вопросам природоохранной деятельности, экологии транспорта.